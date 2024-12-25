Мосбиржа вернет утренние торги на фондовом и срочном рынках с 27 января

С 27 января 2025 года Московская биржа возобновит утренние торги на фондовом и срочном рынках. Об этом говорится в сообщении на сайте площадки.

С этого момента торги акциями можно будет проводить 17 часов в сутки — с 6:50 до 23:50 по московскому времени, хотя с 06:50 до 09:50 сделки будут доступны только по 101 наиболее ликвидной ценной бумаге, среди которых акции из индекса Мосбиржи и ряд выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ).

Утренняя торговая сессия на срочном рынке будет проводиться с 8:50 до 10:00, причем доступными останутся все инструменты, которые торгуются на основной сессии.

В конце ноября в Мосбирже анонсировали возвращение утренней сессии в начале 2025 года, но без конкретной даты. Впрочем, источники отмечали, что ей, скорее всего, станет 27 января.

Утренние торги на срочном рынке площадка впервые запустила в марте 2021 года. Однако 24 февраля 2022 года, сразу после начала боевых действий на Украине, приведших к панике на фондовом рынке и обрушению акций, было принято решение о ее приостановке. Спустя полгода, в сентябре 2022 года утренняя сессия возобновила работу, но только с 9:00.