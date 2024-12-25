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16:53, 25 декабря 2024Экономика

Произошло аварийное отключение энергокабеля между Эстонией и Финляндией

Эстонский оператор Elering сообщил об аварийном отключении кабеля Estlink 2
Мария Черкасова

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Энергокабель между Эстонией и Финляндией вышел из строя, сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу оператора сетей электро- и газоснабжения Elering.

Аварийное отключение энергокабеля Estlink 2 произошло в 12:26 по местному времени (11:26 по московскому времени). Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются. До конца суток 26 декабря оператор для подачи энергии будет использовать резервные мощности, в случае более длительного отключения кабель заменят другие генерирующие установки.

Власти Финляндии проводят расследование в связи с аварийным отключением энергетического кабеля, соединяющего сети страны с Эстонией по дну Финского залива, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

В январе сообщалось о выходе из строя финско-эстонского энергокабеля Estlink 1. Тогда оператор электросетей Fingrid назвал сбой обычной неисправностью. Жителей Финляндии призывали экономить электроэнергию в часы максимальной нагрузки.

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