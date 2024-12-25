Россиянам назвали продлевающую жизнь привычку

Врач Агапкин заявил, что привычка проветривать комнату продлевает жизнь

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» привычку, продлевающую жизнь. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

У гостьи программы спросили, продлевает ли проветривание комнаты жизнь, на что женщина ответила отрицательно. «Продлевает, естественно. Когда мы проветриваем, [появляется] чистый воздух. Проветривание уменьшает концентрацию, например, вирусов или бактерий в организме, если, например, кто-то болеет дома», — заявил специалист.

Ранее кардиолог Герман Гандельман назвал число шагов в день, способное продлить жизнь. По его словам, для более долгой жизни следует проходить 3867 шагов в день.

До этого врач Елена Малышева рассказала о блюде для долголетия. Таковым она сочла рис.