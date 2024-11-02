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11:59, 2 ноября 2024Интернет и СМИ

Врачи назвали продлевающее жизнь минимальное количество шагов в день

Врач Гандельман заявил, что если проходить 3867 шагов, можно продлить жизнь
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале минимальное количество шагов, которое нужно проходить в день, чтобы продлить жизнь. Выпуск с рекомендациями специалистов доступен на сайте телеканала.

Врачи рассказали, что в 2023 году было опубликовано исследование, установившее связь между количеством пройденных в день шагов и здоровьем человека. «Показано, что 2337 шагов достаточно сделать, чтобы начала снижаться смертность от сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил Гандельман. Он добавил, что в случае, если человек будет проходить 3867 шагов в день, то его продолжительность жизни в целом увеличится.

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По словам Продеуса, шесть тысяч шагов в день снижают риск заболеть сахарным диабетом на треть. А если человек проходит десять тысяч шагов в день, у него снижается риск развития деменции, подчеркнул Коновалов.

Ранее Малышева предупредила россиян о двух факторах, которые могут спровоцировать развитие деменции. Таковыми она сочла недостаток образования и проблемы со слухом.

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