Стали известны новые подробности о транспортировке тела экс-мужа Седоковой в Латвию

Тело баскетболиста Яниса Тиммы транспортировали в Латвию

Тело баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, транспортировали в Латвию в среду, 25 декабря. Об этом сестра спортсмена Лелде Жандецка сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жандецка поблагодарила всех за поддержку. Она рассказала, что похороны Тиммы пройдут в Рижском крематории 27 декабря в 15:00.

23 декабря сообщалось, что за телом Тиммы в морг никто не обращался. При этом Жандецка уточняла, что семье удалось собрать сумму для транспортировки тела благодаря местному бизнесмену, а также знакомым спортсмена.

Тело Тиммы было найдено в Москве в ночь на 17 декабря. По имеющейся информации, он покончил с собой.