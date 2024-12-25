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10:01, 25 декабря 2024Наука и техника

Слухи о выходе S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation оценили

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 заявили, что не разрабатывают версию для PlayStation
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: игра S.T.A.L.K.E.R. 2

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 заявили, что не занимаются подготовкой порта игры для PlayStation (PS). Об этом глава GSC Game World Евгений Григорович сообщил в интервью изданию Tech4Gamers.

В разговоре с журналистами Григорович заметил, что версии S.T.A.L.K.E.R. 2 для ПК и консолей Xbox Series — единственные, которые в компании разработали и поддерживают. Таким образом он отреагировал на вопрос о том, собирается ли украинская студия портировать тайтл на PS.

В Tech4Gamers предположили, что S.T.A.L.K.E.R. 2, которая отличается высокими системными требованиями, хорошо бы подошла для мощной консоли PlayStation 5 Pro, вышедшей в конце года. На это Евгений Григорович снова ответил уклончиво: «Мы были полностью сосредоточены на разработке (а теперь и поддержке) версий для ПК и приставок Xbox Series». Также руководитель студии заметил, что не комментирует слухи.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла на ПК и в качестве эксклюзива для консолей Xbox. Также она появилась в день релиза в подписке Game Pass. Журналисты медиа предположили, что игра может сохранить статус Xbox-эксклюзива на три месяца, а затем появится на PlayStation. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся 20 ноября.

В конце декабря для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел масштабный патч, в котором исправили почти 2000 багов. В том числе специалисты студии устранили множество проблем системы симуляции мира A-Life.

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