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02:01, 25 декабря 2024Из жизни

Учитель попался на съемке видео под юбками у 13-летних учениц

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В Гонконге учитель попал в тюрьму на полгода за незаконную съемку школьниц. Об этом сообщает South China Morning Post.

26-летнего Чаня Юэтхака судили за преступления, совершенные в январе и феврале. Следствие установило, что он снимал видео под юбками учениц, когда те отвечали у доски. Всего от его действий пострадали четыре школьницы в возрасте 13 лет. Одну из них Юэтхак снял дважды.

В судебных документах сказано, что учитель проводил съемку, присаживаясь позади отвечавших учениц и делая вид, что уронил мел или завязывает шнурок. Ученица на одном из уроков заметила странное поведение Юэтхака.

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Во вторник, 24 декабря, мужчину приговорили к шести месяцам заключение по пяти пунктам обвинения. При этом судья отметил, что в случае Юэтхака имеется «достаточно высокая вероятность» повторных правонарушений такого же характера.

Ранее сообщалось, что сотрудника Министерства финансов Японии арестовали за съемку фото под юбкой у 20-летней девушки. Мужчина сфотографировал нижнее белье девушки, которая ехала на эскалаторе перед ним

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