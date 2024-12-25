В Харькове пропали свет и отопление

«Страна.ua»: в Харькове пропали свет, вода и отопление

В Харькове пропали свет, вода и отопление. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщал о прилете в городе. СМИ сообщали о серии из десяти взрывов в Харькове, места происшествий не уточнялись.

Помимо этого, взрывы прозвучали в Киеве, Кривом Роге и Днепропетровске. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.

До этого глава Минэнерго Украины Герман Галущенко назвал целью массированного удара Вооруженных сил России объекты энергетики. По его словам, оператор системы электропередачи принимает меры по ограничению потребления для снижения негативных последствий.