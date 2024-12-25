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18:10, 25 декабря 2024Бывший СССР

В МИД оценили предложение о роспуске Минской группы ОБСЕ

Захарова: все структуры Минской группы ОБСЕ подлежат роспуску
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Все структуры Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по урегулированию Карабахского конфликта подлежат роспуску. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она напомнила, что власти США и Франции, являясь сопредседателями группы, прекратили общение с Россией в феврале 2022 года. Дипломат подчеркнула, что с прекращением общения между ними, а также с признанием Арменией Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана и с кардинальным изменением ситуации на земле деятельность Минской группы ОБСЕ утратила свою актуальность.

«А началось это просто с блокировки работы этого формата со стороны Запада. А затем уже были изменения, произошедшие в реалиях. Следовательно, все структуры Минской группы подлежат роспуску», — сказала она. Захарова также отметила, что оптимальным путем для принятия соответствующего решения станет совместное предложение Баку и Еревана о ликвидации Минской группы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагал прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ. По словам Алиева, время для прекращения деятельности Минской группы ОБСЕ пришло давно ввиду ее нефункциональности и необходимости «полностью закрыть страницу конфликта, ставшего уже пережитком прошлого».

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