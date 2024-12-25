Захарова: странам НАТО осталось признаться в поощрении актов терроризма Киева

Странам Североатлантического альянса осталось открыто признаться в поощрении распространения терроризма, так как без их помощи Киев не смог бы в таком масштабе проводить теракты по всему миру. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Страны — участницы НАТО, как Россия уже неоднократно отмечала, давно сбросили все маски, они действуют нагло и в открытую. Но единственное, что им осталось, это расписаться в том, что они открыто поощряют терроризма в мире. Вот это они почему-то еще не сделали, хотя и так все понимают, что без их помощи киевский режим не смог бы в таком масштабе проводить теракты по всему миру», — отметила дипломат.

Захарова указала на то, что лидеры стран военного блока используют территорию Украины в качестве «плацдарма для проведения гибридной агрессии против России».

Ранее Захарова заявила, что никто и никогда не сможет посчитать, сколько всего денег Запад отправил Украине, так как это стало «тайной, покрытой мраком».