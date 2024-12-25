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15:44, 25 декабря 2024Мир

В МИД России высказались о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

Захарова: НАТО создает структуры содействия террористическому режиму Киева
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Страны Североатлантического альянса создают специальные структуры, занимающиеся поставкой военной помощи Украине, тем самым напрямую участвуя в снабжении террористического киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Страны НАТО все глубже ввязывается в конфликт на Украине. Они создают специальные структуры, которые занимаются поставкой военной помощи Киеву, что означает прямое участие в снабжении и поддержке не просто конфликта на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), а уже террористического киевского режима, в основе которого именно нацистская сущность», — отметила дипломат.

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