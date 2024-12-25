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17:04, 25 декабря 2024Экономика

В России нашли способ популяризировать местное вино

Алиханов: доля российского вина в винных картах ресторанов будет поэтапно расти
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Минпромторг собирается скорректировать законопроект об обязательной доле российского вина в винных картах ресторанов и ассортименте магазинов, чтобы популяризировать местное вино. В него хотят добавить механизм, подразумевающий поэтапное увеличение этого напитка в заведениях, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

Изначально предполагалось, что доля отечественного вина в продаже будет фиксированной, на уровне 20 процентов. Впоследствии это решение пересмотрели.

Об утверждении ГОСТа, из которого следует, что доля отечественных вин в меню кафе и ресторанов должна быть не менее одной пятой от общего количества, в ноябре сообщило Роскачество. Такой подход будет способствовать масштабному продвижению российских алкогольных напитков, пояснили там. Сотрудники ведомства составили рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт, после чего их утвердили в Росстандарте.

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев ранее заявил, что доля российских вин на местном рынке составляет только 12 процентов. Решению этой проблемы, на его взгляд, могло бы способствовать повышение ввозных пошлин на импортный алкоголь.

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