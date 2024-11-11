Доля российских вин в кафе и ресторанах вырастет

Росстандарт утвердил ГОСТ на винные карты в российских кафе и ресторанах

Росстандарт утвердил ГОСТ на винные карты в кафе и ресторанах, теперь доля отечественных вин в меню подобных заведений должна составлять не менее 20 процентов от всего доступного посетителям ассортимента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Роскачества.

Разработкой ГОСТа на винные карты и рестораны под названием «Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт» занимались сотрудники Роскачества. Теперь их проект, подразумевающий увеличение доли российских вин в меню заведений общепита, утвердили в Росстандарте.

В новом стандарте, в частности, рекомендуется обязательно указывать на русском языке наименование алкогольной продукции, название производителя, год урожая вина и другие пункты, включая объем и стоимость вина, страну-производителя с обозначением района выпуска. «Разработка и утверждение национального стандарта даст возможность более масштабного продвижения российских вин и повышения качества винодельческих хозяйств», — заключили в Роскачестве.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что к настоящему времени доля отечественных вин на российском рынке составляет лишь 12 процентов. Ее увеличению, по мнению чиновника, могло бы поспособствовать повышение ввозных пошлин на импортную алкогольную продукцию. Сейчас тарифы на ввоз в РФ вин из недружественных стран составляют 25 процентов от таможенной стоимости, но не менее двух долларов за литр. Патрушев поддержал увеличение этой планки вплоть до двух раз, но отметил, что повышать пошлину нужно постепенно.