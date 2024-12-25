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09:55, 25 декабря 2024Экономика

В России заявили о рекордном росте производства в ключевой отрасли

Алиханов: производство в обрабатывающей отрасли рекордно выросло в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В 2024 году объемы производства в обрабатывающей отрасли, являющейся одним из ключевых секторов российской экономики, росли рекордными темпами. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) РФ Антон Алиханов, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о темпах роста, как в первом, так и во втором квартале. По итогам первых десяти месяцев 2024 года положительная динамика сохранилась. «Обрабатывающая промышленность продолжает демонстрировать рост объемов производства к уровню 2023 года», — резюмировал Алиханов.

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По его данным, самые высокие темпы роста производства в завершающемся году были зафиксированы в сегментах выпуска компьютеров, электронных, оптических и металлических изделий, а также автомобильной техники. Перспективы же отрасли на следующий год будут во многом зависеть от денежно-кредитной политики, проводимой руководством Центробанка (ЦБ). В случае ее ужесточения ведомство скорректирует прогноз по росту обрабатывающих производств в 2025 году, заключил министр.

Обрабатывающий сектор экономики включает в себя различный спектр отраслей. В него, в частности, входят металлургия, машиностроение, легкая и пищевая промышленность. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), в январе-октябре темпы роста в обрабатывающей промышленности составили 9,6 процента. При этом, как утверждают в ЦБ, эта отрасль продолжает испытывать острый кадровый голод, что может негативным образом отразиться на объемах выпуска.

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