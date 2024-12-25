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08:14, 25 декабря 2024Путешествия

В российском городе ограничили работу аэропорта

Росавиация: на работу аэропорта Казани ввели временные ограничения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В аэропорту Казани введены ограничения на работу с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации в Telegram.

Уточняется, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. В сообщении отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

По данным Telegram-канала Shot, это связано с угрозой атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.

Ранее, 21 декабря, Казань атаковали восемь беспилотников, шесть из них ударила по жилому массиву. Обошлось без пострадавших, однако дроны повредили квартиры местных жителей. Очевидцы сняли прилеты на видео, запечатлев удары по ЖК «Лазурные небеса» и «Манхэттен». Как уточнили в Минобороны РФ, дроны атаковали город тремя волнами с разных направлений.

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