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17:19, 25 декабря 2024Культура

Волочкова выступила в защиту Седоковой

Анастасия Волочкова призвала оставить в покое Анну Седокову после трагедии
Андрей Шеньшаков
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Анастасия Волочкова встала на защиту певицы Анны Седоковой, которая попала под волну критики после потери бывшего супруга. Многие обвиняют артистку в том, что именно она довела мужчину. Свое мнение о ситуации знаменитость выразила в эфире шоу «Пусть говорят».

Звезда балета считает, что упреки в адрес Седоковой после трагедии с ее бывшим мужем Янисом Тиммой несправедливы.

«Даже если Аня хотела выйти замуж за богатого спортсмена, почему ее за это осуждают? Мы не должны навешивать эти ярлыки. Она любила его, а мы просто не имеем права теперь обсуждать, за что и почему», — заявила Волочкова.

Ранее стало известно, что Седокова, узнав о трагедии, попала в больницу из-за проблем со здоровьем.

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