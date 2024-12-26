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21:43, 26 декабря 2024Ценности

60-летняя Алена Апина в откровенном образе восхитила фанатов

Екатерина Ештокина
Алена Апина

Алена Апина. Фото: @mddjemal

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина в откровенном образе восхитила фанатов. Соответствующий ролик появился в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя экс-солистка «Комбинации» пришла на премию телеканала Fashion TV в платье из пайеток с глубоким декольте и разрезом до бедра. Помимо этого, звезда надела туфли-лодочки в тон наряду и украшение на шею в виде ветки.

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Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях под постом. «Потрясающе выглядите», «Образ поразил мое сердце», «Смело и очень круто», «Ну слишком шикарно», «Какое роскошное платье. Смотрится невероятно красиво», — написали они.

В ноябре 60-летняя Алена Апина раскрыла секрет похудения на 15 килограммов. Знаменитость рассказала, что достигла практически того же веса, что и во время работы в группе. Знаменитость призналась, что похудела до 54 килограммов.

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