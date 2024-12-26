Американцы получили в 2024 году больше российских виз

МИД: число выданных Россией виз американцам в 2024 году выросло на 30 процентов

Число выданных Россией виз американцам в 2024 году выросло более чем на 30 процентов. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов, его слова приводит РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что за первые 11 месяцев 2024 года граждане США получили 7,7 тысячи виз (из них 165 — деловые), в то время как за весь 2023 год им было выдано 5,6 тысячи проездных документов (из них 136 — деловые).

Ранее Климов заявил, что Россия не вводила ограничений на выдачу виз тем гражданам США, которые не включены в санкционные списки РФ. По его словам, оформление российских виз, включая деловые, американцам идет в прежнем порядке.

