Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:32, 26 декабря 2024Путешествия

Американцы получили в 2024 году больше российских виз

МИД: число выданных Россией виз американцам в 2024 году выросло на 30 процентов
Алина Черненко

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Число выданных Россией виз американцам в 2024 году выросло более чем на 30 процентов. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов, его слова приводит РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что за первые 11 месяцев 2024 года граждане США получили 7,7 тысячи виз (из них 165 — деловые), в то время как за весь 2023 год им было выдано 5,6 тысячи проездных документов (из них 136 — деловые).

Ранее Климов заявил, что Россия не вводила ограничений на выдачу виз тем гражданам США, которые не включены в санкционные списки РФ. По его словам, оформление российских виз, включая деловые, американцам идет в прежнем порядке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сорвана серия готовившихся Украиной покушений на высокопоставленных военных Минобороны

      Выигравший 110 миллиардов рублей участник лотереи объявился через девять месяцев

      Лукашенко поздравил Боярского с юбилеем

      В отношении пытавшегося зайти в российскую школу мужчины с ножом возбудили дело

      В российской школе нашли бездыханного охранника

      Россия захотела открыть консульства в четырех городах Азии

      В российском городе раздели Ленина

      Обстрел ВСУ повредил 15 легковых автомобилей в российском регионе

      Суд обязал вернуть в Россию картину XVI века

      Роднина ответила на претензии по поводу гражданства США у ее дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше