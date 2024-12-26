В МИД России заявили об отсутствии ограничений на выдачу виз американцам

Климов: Россия не вводила ограничений на выдачу виз американцам

Россия не вводила ограничений на выдачу виз тем гражданам США, что не включены в санкционные списки РФ. Об этом рассказал директор консульского департамента МИД России Алексей Климов, пишет РИА Новости.

«Каких-либо ограничений на выдачу виз американским гражданам, не включенным в список лиц, въезд которым в Российскую Федерацию запрещен, до настоящего времени не вводилось», — заверил он.

По словам Климова, оформление российских виз, включая деловые, американцам идет в прежнем порядке, предусмотренном соглашением между РФ и США.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил об усилении страны на фоне западных санкций, введенных с целью ее ослабить. По его словам, в 2024 году российская экономика выросла на 4 процента, в прошлом году рост составил 3,6 процента.

До этого Белый дом сообщил, что США намереваются ввести новые санкции против России. Как говорилось в заявлении советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, американская администрация предпримет новые шаги до сложения полномочий.