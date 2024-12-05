Посол России в Лондоне заявил об усилении страны на фоне западных санкций

Посол РФ Келин: западные санкции сделали Россию только сильнее

Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью радиостанции LBC заявил об усилении страны на фоне западных санкций, введенных с целью ее ослабить.

Он отметил, что в 2024 году российская экономика выросла на четыре процента, в прошлом году рост составил 3,6 процента.

«Поэтому наш рост продолжается. Эти санкции только сделали нас сильнее», — подчеркнул дипломат.

Ранее Белый дом сообщил, что США намереваются ввести новые санкции против России. Как говорится в заявлении советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, американская администрация предпримет новые шаги до сложения полномочий.

