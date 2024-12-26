Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
0:2
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Уралмаш
85:60
Завершен
МБА-МАИ
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Локомотив-Кубань
57:35
Перерыв
live
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Вулверхэмптон
0:0
1-й тайм
live
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|18-й тур
20:01, 26 декабря 2024Спорт

Аршавин назвал себя хреновым менеджером

Работающий в «Зените» Андрей Аршавин назвал себя хреновым менеджером
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о специфике работы. Его комментарий приводит «Чемпионат».

Аршавин рассказал, что работа монотонная, но он постоянно нервничает — из-за контрактов, болезней игроков, организации мероприятий. Экс-футболист отметил, что работать приходится 24/7, и назвал это бесконечной круговертью.

«Нас на курсах учили: если ты не можешь уехать в отпуск, отключив телефон на две недели, значит, ты хреновый менеджер. В принципе я хреновый менеджер. Должен быть доступен для всех — от, условно, врачей интерната, если, не дай бог, кто-то заболеет, до Александра Ивановича [Медведева] и Максима Александровича [Погорелова], которые могут позвонить всегда», — поделился он.

Аршавин работает в должности с января 2022 года. С 2020 года он занимал пост директора департамента по развитию молодежного футбола, а ранее работал в качестве советника генерального директора по молодежному футболу.

Аршавин выступал за сине-бело-голубых с 1999 по 2008 год и с 2012 по 2015 год. В составе клуба он трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. Кроме того, Аршавин играл за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о повторном применении «Орешника»

      На Украине повторно отправили в СИЗО бывшего начальника одесского ТЦК

      Елена Летучая обнажила грудь в кафе

      Путин назвал главное последствие разрыва газовой сделки с Украиной

      Израиль вывел из строя два порта в Йемене

      Российского военного осудили за хищение системного блока из магазина

      В США призвали Конгресс не допустить возвращение Трампа к власти

      Путин запретил тратить маткапитал на один вид жилья

      Россиян призвали отказаться от чайных пакетиков

      Кадыров наградил пятерых Кадыровых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше