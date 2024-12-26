Работающий в «Зените» Андрей Аршавин назвал себя хреновым менеджером

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о специфике работы. Его комментарий приводит «Чемпионат».

Аршавин рассказал, что работа монотонная, но он постоянно нервничает — из-за контрактов, болезней игроков, организации мероприятий. Экс-футболист отметил, что работать приходится 24/7, и назвал это бесконечной круговертью.

«Нас на курсах учили: если ты не можешь уехать в отпуск, отключив телефон на две недели, значит, ты хреновый менеджер. В принципе я хреновый менеджер. Должен быть доступен для всех — от, условно, врачей интерната, если, не дай бог, кто-то заболеет, до Александра Ивановича [Медведева] и Максима Александровича [Погорелова], которые могут позвонить всегда», — поделился он.

Аршавин работает в должности с января 2022 года. С 2020 года он занимал пост директора департамента по развитию молодежного футбола, а ранее работал в качестве советника генерального директора по молодежному футболу.

Аршавин выступал за сине-бело-голубых с 1999 по 2008 год и с 2012 по 2015 год. В составе клуба он трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. Кроме того, Аршавин играл за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».