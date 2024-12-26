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09:26, 26 декабря 2024Россия

Четыре члена семьи стали жертвами ДТП с лобовым столкновением на российской трассе

Четыре члена семьи, включая новорожденного, стали жертвами ДТП в Якутии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Четыре члена семьи, включая новорожденного, стали жертвами ДТП с лобовым столкновением на трассе в Якутии. Об этом сообщает портал «КП Якутия».

По информации региональной прокуратуры, авария произошла на 420-м километре трассы «Вилюй». Водитель иномарки Toyota Ipsum врезался в своей полосе в грузовик, после чего машину отбросило на встречку, где в нее врезался другой автомобиль.

КП уточняет, что прибывшие на место аварии врачи обнаружили младенца, его мать, пожилую женщину и молодого мужчину без признаков жизни — все они были родственниками. Еще один младенец и его мать госпитализированы.

Отмечается, что столкновение с большегрузом произошло из-за того, что водитель Toyota не заметил, что грузовик остановился.

Ранее сообщалось, что в Омской области пьяный россиянин сбил перевозившую на санках трехлетнюю дочь женщину. После ДТП мужчина скрылся.

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