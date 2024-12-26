Число получивших гражданство РФ в диппредставительствах раскрыли

Климов: порядка 2,8 миллиона человек получили гражданство РФ с 1992 года

Порядка 2,8 миллиона человек получили гражданство России начиная с 1992 года. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в беседе с РИА Новости.

«По имеющимся данным, с 1992 года по настоящее время в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России оформлен прием в российское гражданство порядка 2,8 миллиона человек», — раскрыл число Климов.

Он отметил, что гражданство России получали не только жители бывших советских республик, но и стран с огромными русскоязычными диаспорами: Болгария, Великобритания, Греция, Израиль, Испания, Италия, США, Турция, Франция и Германия.

Ранее сообщалось, что гражданину Германии Эриху Биттерманну, участвующему в специальной военной операции (СВО), вручили паспорт России. Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что после завершения СВО Биттерманн планирует помогать в восстановлении мирной жизни в Донбассе.