Участвующий в СВО немец стал гражданином России

Гражданину Германии Биттерману вручили паспорт России за участие в СВО

Гражданину Германии Эриху Биттерманну, участвующему в специальной военной операции (СВО), вручили паспорт России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram.

По ее словам, Биттерманн принимает участие в боевых действиях против Украины еще с 2014 года, когда встал на сторону Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). После вхождения ДНР в состав России мужчина заключил контракт с Минобороны, что позволило ему подать документы на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

«В составе подразделения Минобороны России он участвовал в освобождении нескольких населенных пунктов и в настоящее время является командиром расчета. Свое желание стать гражданином нашей страны Эрих объясняет тем, что идентифицирует себя как русский», — рассказала Волк.

Она добавила, что после завершения СВО Биттерманн планирует помогать в восстановлении мирной жизни в Донбассе.