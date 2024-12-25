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15:36, 25 декабря 2024Россия

Участвующий в СВО немец стал гражданином России

Гражданину Германии Биттерману вручили паспорт России за участие в СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Ирина Волк

Гражданину Германии Эриху Биттерманну, участвующему в специальной военной операции (СВО), вручили паспорт России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram.

По ее словам, Биттерманн принимает участие в боевых действиях против Украины еще с 2014 года, когда встал на сторону Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). После вхождения ДНР в состав России мужчина заключил контракт с Минобороны, что позволило ему подать документы на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

«В составе подразделения Минобороны России он участвовал в освобождении нескольких населенных пунктов и в настоящее время является командиром расчета. Свое желание стать гражданином нашей страны Эрих объясняет тем, что идентифицирует себя как русский», — рассказала Волк.

Она добавила, что после завершения СВО Биттерманн планирует помогать в восстановлении мирной жизни в Донбассе.

ЖЗЛ
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