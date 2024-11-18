Выжившему после атаки дронов ВСУ бойцу из Сербии выдали российский паспорт

Волк: выжившему бойцу из Сербии Ристичу выдали российский паспорт

Бойцу из Сербии Дарио Ристичу, который выжил после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подрыва на мине, выдали российский паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Она уточнила, что военному вручили документ полицейские из Санкт-Петербурга. Церемония приведения к присяге прошла в стенах госпиталя, где военный проходит лечение.

«Военнослужащий решил получить гражданство Российской Федерации и обратился в миграционную службу. В кратчайшие сроки по его заявлению было принято положительное решение», — пояснила Волк.

До этого сообщалось, что с начала года более 3,3 тысячи иностранцев, которые участвовали в спецоперации, получили российское гражданство. Это было сделано в соответствии с Указом президента России.