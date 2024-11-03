Российское гражданство с начала года получили более 3 тысяч иностранцев-участников СВО

С начала года более 3,3 тыс. иностранцев-участников СВО получили гражданство РФ

С начала года более 3,3 тысяч иностранцев, которые участвовали в специальной военной операции (СВО), получили российское гражданство. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, гражданство иностранцы получили в соответствии с Указом президента России.

Также Волк рассказала, что полицейские помогли урегулировать правовой вопрос гражданину из ближнего зарубежья. Ему грозило выдворение и уголовное наказание в родной стране за участие в боевых действиях на стороне России.