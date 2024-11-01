Пленный солдат ВСУ пожаловался на жизнь на Украине и попросил российское гражданство

РИА Новости: пленный пожаловался на жизнь на Украине и попросил гражданство РФ

Военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр, сдавшийся в плен на харьковском направлении, попросил предоставить ему гражданство России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пожаловался на жизнь на Украине. По словам Александра, в стране «уже нечего делать». «Там ни работы, ничего нет. Власть все разворовывает, полностью», — пояснил он.

Военнопленный также обратился к российским силовикам с просьбой перевезти на территорию РФ его родных, которые остались на Украине.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что в Киеве факт массового переезда украинцев в новые регионы России вызвал бешенство. Небензя среди причин выделил унижения и дискриминацию по языковому признаку. Он сказал, что 5,3 миллиона украинцев прибыли в Россию с февраля 2022 года.