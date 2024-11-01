Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:47, 1 ноября 2024Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ пожаловался на жизнь на Украине и попросил российское гражданство

РИА Новости: пленный пожаловался на жизнь на Украине и попросил гражданство РФ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр, сдавшийся в плен на харьковском направлении, попросил предоставить ему гражданство России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пожаловался на жизнь на Украине. По словам Александра, в стране «уже нечего делать». «Там ни работы, ничего нет. Власть все разворовывает, полностью», — пояснил он.

Военнопленный также обратился к российским силовикам с просьбой перевезти на территорию РФ его родных, которые остались на Украине.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что в Киеве факт массового переезда украинцев в новые регионы России вызвал бешенство. Небензя среди причин выделил унижения и дискриминацию по языковому признаку. Он сказал, что 5,3 миллиона украинцев прибыли в Россию с февраля 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Все больше украинцев решаются на переезд в Россию. Как на это реагирует Зеленский?

      Медведь задрал охотника из-за подстреленного оленя

      Автор последнего снимка Джона Леннона избавилась от квартиры на Манхэттене

      Влияние хронического стресса на сексуальную жизнь объяснили

      Пленный солдат ВСУ пожаловался на жизнь на Украине и попросил российское гражданство

      Овечкин сократил отставание от Гретцки до 36 шайб

      Автовладельцев предупредили об ошибках при подготовке авто к зиме

      Король Великобритании восхитился православием

      Мужчина узнал об измене невесты с его лучшим другом и получил неожиданную просьбу

      В России предложили продавать электронные сигареты по рецепту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше