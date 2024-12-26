Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:56, 26 декабря 2024Наука и техника

В смартфонах Huawei нашли запрещенные детали

SCMP: в смартфонах Huawei Mate 70 нашли запрещенные санкциями США детали
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Xiaoyu Yin / Reuters

Аналитики исследовательской компании TechInsights обнаружили в смартфонах серии Huawei Mate 70 произведенные за пределами Китая компоненты. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Инженеры канадской фирмы нашли в устройстве Huawei Mate 70 Pro DRAM-модуль оперативной памяти на 12 гигабайт, произведенный южнокорейской компанией SK Hynix. Также специалисты обнаружили в этом смартфоне NAND-модуль на 512 гигабайт, тоже произведенный фирмой из Южной Кореи. Оказалось, что аналогичные детали используется и в более дорогом смартфоне Mate 70 Pro Plus.

По словам журналистов SCMP, использование Huawei деталей от иностранных компаний при производстве смартфонов запрещено из-за санкций США. Также считалось, что новые телефоны бренда на 100 процентов состоят из отечественных компонентов — в начале декабря о полной локализации говорил генеральный директор Huawei Ричард Ю.

Специалисты медиа предположили, что китайский IT-гигант использовал иностранные детали, так как в условиях санкционных ограничений не может произвести свои. В Huawei отказались комментировать сообщение. В SK Hynix заявили, что «строго соблюдают соответствующие политики с момента объявления ограничений против Huawei, а также приостановили все транзакции с компанией с тех пор». Huawei находится под американскими санкциями с мая 2019 года.

В конце октября в смартфонах Huawei нашли процессор тайваньской компании TSMC вопреки запрету Соединенных Штатов. В TSMC отметили, что не знают, каким образом их полупроводниковое оборудование оказалось в устройствах Huawei.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина пыталась подорвать высокопоставленных российских военных. Бомбу собирались передать под видом подарка

      Прибыль одного из крупнейших российских банков взлетела

      В Кремле призвали не строить гипотезы о причинах крушения самолета в Казахстане

      На Украине заступились за Россию в ответ на критику экс-посла США

      Служебную собаку впервые наградили медалью Росгвардии в Петербурге

      На Украине сделали прогноз по возвращению беженцев

      Стала известна ситуация с лимитами по семейной ипотеке

      Российский бортпроводник оказался среди пассажиров упавшего в Актау самолета и не выжил

      В российском регионе осудили троих мужчин за нападение на свадебный микроавтобус

      Губерниев подшутил над Вяльбе фразой «как же можно было так облажаться»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше