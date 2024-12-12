Huawei создала на 100 процентов китайский смартфон

Huawei заявила, что Mate 70 стал первым смартфоном, созданным на 100 % в Китае

Руководители корпорации Huawei заявили, что их новые смартфоны созданы на 100 процентов из китайских комплектующих. Об этом сообщает издание GizmoChina.

О достижении IT-гиганта заявил его генеральный директор Ричард Ю, выступая в средней школе Баоань в Шэньчжэне. По словам топ-менеджера, новый смартфон Mate 70 — первый телефон, который создан на 100 процентов из китайских компонентов и с помощью местных технологий.

Также Ричард Ю подчеркнул, что пользователи смогут приобрести устройство, работающее на операционной системе (ОС) HarmonyOS Next. Он объяснил, что она полностью независима от Android и другого стороннего программного обеспечения.

Huawei с мая 2019 года находится под американскими санкциями, из-за чего ей пришлось продать компанию Honor, лишиться Google-сервисов и разорвать контракты с иностранными поставщиками. В новую флагманскую линейку смартфонов Huawei входят Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и Mate 70 RS.

В начале декабря энтузиасты нашли способ запуска приложений Android на смартфонах Huawei, которые не адаптированы для работы с ними. В магазине AppGallery нашли программу EasyAbroad, которая является эмулятором и может запускать Discord, Reddit, YouTube, Google Search и прочие приложения.