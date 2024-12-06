На смартфонах Huawei запустили Android-приложения

Пользователи Reddit смогли запустить Android-приложения на смартфонах Huawei

Энтузиасты нашли способ запустить приложения Android на смартфонах Huawei, которые не адаптированы для работы с ними. Об этом сообщает издание Android Authority.

В ноябре китайская корпорация Huawei анонсировала смартфоны на базе HarmonyOS Next. Новая операционная система была написана «с нуля» и не имеет ничего общего с Android, поэтому она не может запускать старые приложения. Однако энтузиасты с Reddit нашли способ установки Android-программ.

В цифровом магазине для устройств Huawei AppGallery обнаружили приложение EasyAbroad, которое является простейшим эмулятором. Программа позволяет скачивать и запускать приложения, написанные под Android.

Журналисты Android Authority выяснили, что в Китае инструмент называется 出境易, что можно перевести как «Легко за границей». Из этого они сделали вывод, что сервис придумали для китайцев, которые часто путешествуют по миру и нуждаются в Google-сервисах.

С помощью нового сервиса специалистам удалось запустить на смартфоне под управлением HarmonyOS Next Discord, Reddit, YouTube, Google Search, Google Maps, Uber, Chrome, Gmail, Spotify и другие программы. Приложение также позволяет заходить в свою учетную запись в Google.

В конце ноября китайский IT-гигант Huawei представил складной смартфон Huawei Mate X6. Девайс с толщиной корпуса всего 4,3 миллиметра оценили в 13 999 юаней, или около 190 тысяч рублей.