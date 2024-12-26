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20:23, 26 декабря 2024Россия

Кадыров наградил пятерых Кадыровых

Кадыров наградил отличившихся членов правительства Чечни
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания регионального правительства по итогам 2024 года наградил отличившихся членов правительства республики. Об этом пишет «Чечня сегодня».

Так, в числе прочих почетное региональное звание «Заслуженный работник социальной сферы» присвоено зампреду правительства Чечни Айшат Кадыровой, звание «Заслуженный работник сферы молодежной политики» — первому замруководителя администрации главы и правительства республики Хадиже Кадыровой, звание «Заслуженный работник физической культуры» — министру по физической культуре и спорту региона Ахмату Кадырову.

Кроме того, медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» награжден секретарь Совбеза Чечни Хамзат Кадыров. А учредитель группы компаний «ИРС ГРУПП» Табарик Кадырова получила почетный знак «За трудовое отличие».

Ранее появилось видео награждения президентом России Владимиром Путиным главы Чечни орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Дата съемок видео не уточняется, однако сам указ о присуждении награды чеченскому лидеру был размещен на портале опубликования правовых актов еще 8 февраля 2024 года.

ЖЗЛ
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