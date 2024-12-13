Появилось видео вручения Путиным ордена Кадырову

ТАСС опубликовал видео вручения Путиным ордена главе Чечни Кадырову

В сети появилось видео награждения президентом России Владимиром Путиным главы Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Ролик оказался в распоряжении ТАСС.

Кадры сняты одним из участников церемонии, предположительно, в Кремле. На них видно, как Кадыров выходит из зрительного зала и Путин вешает ему на шею награду. Пожав главе государства руку, чеченский лидер собирается вернуться на свое место, однако президент придерживает его, вероятно, чтобы сделать совместное фото. Также запечатлен разговор политиков в стороне от присутствующих.

Когда именно снято видео, не уточняется. Сам указ о присуждении Кадырову ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени размещен на портале опубликования правовых актов 8 февраля 2024 года. Из текста документа следует, что награда вручена Кадырову за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».

12 декабря Путин вручил государственные награды политическим, общественным и религиозным деятелям, а также артистам, спортсменам, учителям и ученым. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. В ней приняли участие композитор Александра Пахмутова, экс-глава Дагестана Владимир Васильев, депутат Владимир Ресин, президент федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и другие.

В ночь на 13 декабря Кадыров также сообщил о присвоении звания Героя России директору Росгвардии Виктору Золотову. По его словам, глава силового ведомства получил высшую награду страны, сумев выстроить мощную и продуманную структуру территориальных органов.