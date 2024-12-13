Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:37, 13 декабря 2024Россия

Появилось видео вручения Путиным ордена Кадырову

ТАСС опубликовал видео вручения Путиным ордена главе Чечни Кадырову
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео награждения президентом России Владимиром Путиным главы Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Ролик оказался в распоряжении ТАСС.

Кадры сняты одним из участников церемонии, предположительно, в Кремле. На них видно, как Кадыров выходит из зрительного зала и Путин вешает ему на шею награду. Пожав главе государства руку, чеченский лидер собирается вернуться на свое место, однако президент придерживает его, вероятно, чтобы сделать совместное фото. Также запечатлен разговор политиков в стороне от присутствующих.

Когда именно снято видео, не уточняется. Сам указ о присуждении Кадырову ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени размещен на портале опубликования правовых актов 8 февраля 2024 года. Из текста документа следует, что награда вручена Кадырову за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».

12 декабря Путин вручил государственные награды политическим, общественным и религиозным деятелям, а также артистам, спортсменам, учителям и ученым. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. В ней приняли участие композитор Александра Пахмутова, экс-глава Дагестана Владимир Васильев, депутат Владимир Ресин, президент федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и другие.

В ночь на 13 декабря Кадыров также сообщил о присвоении звания Героя России директору Росгвардии Виктору Золотову. По его словам, глава силового ведомства получил высшую награду страны, сумев выстроить мощную и продуманную структуру территориальных органов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты детали побега Асада из Сирии

      Венгрия и Болгария нашли решение для продолжения поставок газа из России

      В МВД раскрыли детали о новом преступлении пожизненно осужденного из «Черного дельфина»

      Известная российская блогерша рассказала о жизни в храме

      В России закрыли аэропорт в популярном туристическом регионе

      Назван способ выбрать самый полезный картофель

      Путин присвоил бригаде ВС России почетное наименование

      Федор Емельяненко перенес операцию

      В Молдавии решили не изменять приговор оппозиционеру Шору

      47-летняя звезда сериала «Универ» показала внешность без макияжа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше