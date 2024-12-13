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01:30, 13 декабря 2024Россия

Кадыров сообщил о высшей награде директору Росгвардии

Кадыров заявил, что директору Росгвардии Золотову присвоено звание Героя России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Директор Росгвардии Виктору Золотову присвоено звание Героя России. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что руководитель силового ведомства получил высшую награду страны, сумев выстроить мощную и продуманную структуру территориальных органов. «Я нередко ловлю себя на мысли, как легко, продуктивно и оперативно можно решать вопросы, когда во главе стоит компетентный управленец. Ему не надо заглядывать в записи или советоваться с помощниками — он прекрасно ориентируется в рабочих вопросах», — написал политик.

12 декабря президент России Владимир Путин в Кремле вручил звезду Героя России военкору Евгению Поддубному. Глава государства подчеркнул, что звание репортеру присвоено впервые в истории современной отечественной журналистики.

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