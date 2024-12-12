Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:04, 12 декабря 2024Интернет и СМИ

Путин вручил звезду Героя России военкору Поддубному

Президент Путин вручил звезду Героя России военкору Поддубному
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Евгений Поддубный

Евгений Поддубный. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин вручил звезду Героя России военкору Евгению Поддубному. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что военкор не раз бывал в эпицентре горячих точек. «Горячих в самом прямом смысле этого слова, рисковал собой, получал тяжелые, именно тяжелые ранения. Сегодня он с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции», — высказался президент о работе журналиста во время церемонии вручения государственных наград.

Глава государства подчеркнул, что Поддубному присвоено звание Героя России впервые в истории современной отечественной журналистики.

Материалы по теме:
«Беспрецедентный шаг» Как в России ответили на разрешение Украине бить дальнобойными ракетами?
«Беспрецедентный шаг»Как в России ответили на разрешение Украине бить дальнобойными ракетами?
18 ноября 2024
«Люди находятся в шоковом состоянии» Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
«Люди находятся в шоковом состоянии»Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
25 ноября 2024

Звание журналисту было присвоено в сентябре 2024 года «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».

13 сентября стало известно, что Поддубного, тяжело раненного в Курской области, выписали из больницы. Директор НИИ имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что военный корреспондент будет находиться под наблюдением врачей и ходить на перевязки.

Перед этим сообщалось, что Путин позвонил Поддубному. Президент России поздравил журналиста с днем рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Вечером 7 августа украинский дрон в Курской области атаковал машину, в которой находился Поддубный. Корреспондент был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. У журналиста диагностировали множественные ожоги и травму головы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп раскрыл план по Украине

      Лавров и Сийярто обсудили прекращение огня на Украине

      Абхазия заплатила российским клиникам за лечение граждан

      Известный актер прокомментировал слухи о съемках в роли Джона Леннона

      Вяльбе возмутилась результатами опроса ВЦИОМ о национальных видах спорта

      В Грузии протестующие перекрыли проспект у парламента

      ВСУ оказались в оперативном окружении южнее Курахово

      Генсек НАТО заявил о быстром восстановлении российских сил

      В России суд продлил арест покушавшимся на депутата Госдумы в Самаре

      Банк России поднял официальный курс евро выше 110 рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше