Путин вручил звезду Героя России военкору Поддубному

Президент России Владимир Путин вручил звезду Героя России военкору Евгению Поддубному. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Путин отметил, что военкор не раз бывал в эпицентре горячих точек. «Горячих в самом прямом смысле этого слова, рисковал собой, получал тяжелые, именно тяжелые ранения. Сегодня он с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции», — высказался президент о работе журналиста во время церемонии вручения государственных наград.
Глава государства подчеркнул, что Поддубному присвоено звание Героя России впервые в истории современной отечественной журналистики.
Звание журналисту было присвоено в сентябре 2024 года «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».
13 сентября стало известно, что Поддубного, тяжело раненного в Курской области, выписали из больницы. Директор НИИ имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что военный корреспондент будет находиться под наблюдением врачей и ходить на перевязки.
Перед этим сообщалось, что Путин позвонил Поддубному. Президент России поздравил журналиста с днем рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Вечером 7 августа украинский дрон в Курской области атаковал машину, в которой находился Поддубный. Корреспондент был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. У журналиста диагностировали множественные ожоги и травму головы.