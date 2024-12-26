Движение запустили по еще одному участку Вознесенского тракта в Казани

По платному участку Вознесенского тракта в Казани запустили движение

Движение автотранспорта запустили по второму участку Вознесенского тракта в Казани. Об этом пишет издание «Реальное время».

На церемонии открытия присутствовал мэр города Ильсур Метшин, по видеосвязи к нему присоединились глава Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Сегодня очередной радостный день. Второй этап Вознесенского тракта — этот объект стоит 27 миллиардов. Конечно же, без федеральной поддержки это было бы невозможно», — заявил раис республики. Как уточняет «Бизнес Online», 80 процентов стоимости проекта оплатили из бюджета Татарстана и России, а 20 процентов — легли на плечи частных инвесторов.

Для проезда открыли платный отрезок трассы, от проспекта Победы до федеральной трассы М-7. Однако, как сообщил директор компании-концессионера «Оптима-технологии» Рустем Рафиков, в новогодние праздники плата взиматься не будет — вплоть до 11 января магистраль будет работать в тестовом режиме. В дальнейшем стоимость проезда будет варьироваться от 90 до 350 рублей в зависимости от категории автосредства. Первый участок, от улицы Гвардейской до проспекта Победы, ввели в эксплуатацию в октябре 2023 года.

Также 26 декабря было запущено движение по автодороге Алексеевск-Альметьевск. Ее протяженность составила 145 километров, само строительство встало в 100 миллиардов рублей. Тариф утвердили ранее во вторник, 24 декабря: за проезд по дороге придется платить от 4,5 до 18 рублей за километр.

В воскресенье, 22 декабря, президент России Владимир Путин открыл трассу А-290 с выходом к Крымскому мосту. В состав дороги протяженностью почти 120 километров входят десять новых транспортных развязок, 15 путепроводов и 33 моста.