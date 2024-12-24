Названа стоимость проезда по новым платным дорогам в Татарстане

В Татарстане определили цены на проезд по новым платным дорогам

В Татарстане определили стоимость проезда по новому платному участку Вознесенского тракта и трассе Алексеевское-Альметьевск, движение по которым запустят на этой неделе. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу раиса Республики.

Проезд по платному участку Вознесенского тракта в Казани для легковых авто первой категории (высотой до двух метров), обойдется в 90 рублей. В час пик (с 06:30 до 09:00 и с 17:00 до 19:30) цена будет увеличена до 150 рублей. Для автомобилей второй категории (2-2,6 метра) стоимость составит 150 рублей.

Для третьей категории (грузовики, автобусы с двумя осями высотой от 2,6 метра) стоимость составит 250 рублей, для четвертой категории (грузовики и автобусы с тремя осями высотой от 2,6 метра) — 350 рублей. В случае с последними тремя категориями стоимость не зависит от времени загрузки транспортом автодороги.

Стоимость проезда по трассе Алексеевское — Альметьевск для легковых машин первой категории составит 4,5 рубля на километр, для второй категории — 6,75 рублей на километр. Водители транспортных средств третьей категории будут должны заплатить 9 рублей на километр, четвертой категории — 18 рублей.

В пресс-службе добавили, что легковые автомобили смогу проехать по всей трассе Алексеевска до Альметьевска за 653 рубля.

Ранее стало известно, что на ремонт дорог в Татарстане в 2024 году выделили 82 миллиарда рублей.