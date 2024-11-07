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20:38, 7 ноября 2024Моя страна

На ремонт дорог в одном регионе России выделили десятки миллиардов рублей

На ремонт дорог в Татарстане выделили 82 миллиарда рублей
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На ремонт дорог в Татарстане в 2024 году выделили десятки миллиардов рублей. Об этом заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства российского региона Артем Чукин, пишет kp.ru.

В общей сложности на эти цели выделили 82 миллиарда рублей. Отмечается, что 8,3 миллиарда рублей из них ушло на нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Еще 37 миллиардов выделили на строительство, ремонт и содержание дорог регионального значения.

Ранее в Татарстане приготовили десятки килограммов чак-чака для гостей саммита БРИКС.

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