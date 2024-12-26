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16:52, 26 декабря 2024Мир

Ливанский священник провел рождественскую мессу с автоматом

Naharnet: настоятель храма в Ливане провел рождественскую мессу с автоматом
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Настоятель маронитского католического храма в ливанском городе Мазраат Ячух провел рождественскую мессу с автоматом за спиной. Соответствующее видео публикует ливанский новостной портал Naharnet.

«Мы должны держать свое единственное оружие, наш крест. Мы не побеждаем войной и завоеваниями, мы побеждаем любовью и прощением. Будьте христианами и отстаивайте свое оружие так же, как Иисус отстаивал свое!» — произнес он во время проповеди.

В свою очередь, маронитская архиепархия Антелиаса осудила жест священнослужителя и попросила его больше не приносить оружие в храм. В епархии также выразили надежду, что инцидент не будет «использован некоторыми для разжигания сектантских настроений и обид, особенно на фоне напряженной [политической] ситуации».

Ранее ООН призвала руководство Израиля ускорить вывод войск с ливанской территории.

Прихожане маронитской церкви проживают главным образом в Ливане и небольшими группами в Сирии, Египте и на Кипре. Маронитские общины впервые возникли в V-VII веках на северо-западе Сирии в резултате раскола восточной христианской церкви. В XIII-XVI веках маронитская церковь признала верховенство Ватикана, сохранив восточный ритуал, богослужение на арамейском языке и брачущееся белое духовенство. Глава маронитов с 1954 назначается Ватиканом, имеет резиденцию в Ливане.

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