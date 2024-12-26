Мантуров рассказал о росте производства военной техники в 2024 году

Мантуров: в 2024 году производство легкой бронетехники выросло в четыре раза

Производство легкой бронетехники в России в 2024 году выросло в 4 раза, а боевой авиации — в 2,5 раза. О наращивании темпов производства военной техники рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

Он подчеркнул, что основной объем особо востребованных образцов вооружения уже поставлен по графику, а по отдельным позициям план перевыполнен. По словам вице-премьера, графики поставок на 2025 год готовы, а на 2026-й — формируются.

«Что касается таких, наверное, базовых показателей, то, если брать боевую авиацию, рост составил 2,5 раза, по бронетанковой технике — 2,5 раза, по легкобронной технике — 4 раза. Что касается артиллерии, по некоторым позициям — это свыше 15 раз. То есть показатели существенные», — сказал Мантуров.

Ранее в декабре стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации «Ростех» передала Минобороны России партию новых истребителей пятого поколения Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34.