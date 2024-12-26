Глава МЧС прибыл в Анапу для контроля ликвидации выброса мазута

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля ликвидации ЧС

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для наблюдения за ликвидацией выброса мазута в Керченском проливе. Об этом сообщают в ведомстве.

В ходе своего визита, как передает пресс-служба МЧС, Куренков проверит организацию и проведение работ по устранению последствий разлива нефтепродуктов. Также министр осмотрит участки выхода мазута на сушу по береговой линии и проведет заседание правительственной комиссии. Как уточняется, на данный момент работы по сбору и вывозу загрязненных почв ведутся на пяти участках общей протяженностью 54 километра.

Согласно заявлению ведомства, с начала работ с побережья Черного моря было вывезено более 23,5 тысячи тонн загрязненного грунта. В работах были задействованы более 4,3 тысячи человек и 400 единиц техники.

15 декабря в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. Наиболее загрязненным участком берега Черного моря в Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов с танкеров оказался пляж возле детского лагеря «Планета» в Анапе.