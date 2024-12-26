Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
0:0
3-й период
live
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Уралмаш
85:60
Завершен
МБА-МАИ
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Локомотив-Кубань
Сегодня
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Вулверхэмптон
Сегодня
20:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|18-й тур
19:03, 26 декабря 2024Спорт

Назван самый упоминаемый в СМИ российский спортсмен

Александр Овечкин стал самым упоминаемым российским спортсменом в 2024 году
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

«Медиалогия» назвала имена самых упоминаемых в СМИ российских спортсменов по итогам 2024 года. Данные приводятся на сайте компании.

Возглавил рейтинг форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Хоккеист получил более чем 1,5 миллиона пунктов в медиаиндексе. Второе место в списке занял теннисист Даниил Медведев (1,1 миллиона пунктов). Третьим стал футболист «Акрона» Артем Дзюба (935 тысяч пунктов).

В топ-10 попала только одна спортсменка — теннисистка Мирра Андреева. Серебряный призер Олимпийских игр — 2024 получила 649 тысяч пунктов.

Медиаиндекс формировался на основании трех критериев: индекса цитируемости, позитива и негатива, заметности сообщения. Для получения итогового показателя данные по каждому сообщению с упоминанием спортсмена были сложены. В список попали только российские атлеты, выступавшие на соревнованиях в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили об уничтожении истребителя F-16 ВСУ. Самолет готовился ударить по Запорожью

      VR-гарнитуры так и не стали массовыми

      Живущая в США Агузарова отказалась от выступлений

      Глава ВОЗ попал под удар Израиля по Йемену

      В российском регионе у железнодорожного состава обнаружили 10 неопознанных предметов

      «АвтоВАЗ» начал готовиться к выходу на рынок одной страны

      Россиянка поругалась с женой брата и удушила ее цепочкой

      Назван самый упоминаемый в СМИ российский спортсмен

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      Правоохранителей РФ и Азербайджана допустят до расследования авиакатастрофы в Актау

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше