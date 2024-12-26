Назван самый упоминаемый в СМИ российский спортсмен

Александр Овечкин стал самым упоминаемым российским спортсменом в 2024 году

«Медиалогия» назвала имена самых упоминаемых в СМИ российских спортсменов по итогам 2024 года. Данные приводятся на сайте компании.

Возглавил рейтинг форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Хоккеист получил более чем 1,5 миллиона пунктов в медиаиндексе. Второе место в списке занял теннисист Даниил Медведев (1,1 миллиона пунктов). Третьим стал футболист «Акрона» Артем Дзюба (935 тысяч пунктов).

В топ-10 попала только одна спортсменка — теннисистка Мирра Андреева. Серебряный призер Олимпийских игр — 2024 получила 649 тысяч пунктов.

Медиаиндекс формировался на основании трех критериев: индекса цитируемости, позитива и негатива, заметности сообщения. Для получения итогового показателя данные по каждому сообщению с упоминанием спортсмена были сложены. В список попали только российские атлеты, выступавшие на соревнованиях в 2024 году.