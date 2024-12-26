Названа неочевидная причина депрессии и раннего старения

Терапевт Баранова: алкоголь вызывает раннее старение и депрессию

Терапевт Ирина Баранова рассказала, что в обществе сформировались ложные представления об алкоголе как символе расслабления и успешной жизни, на самом же деле он — причина развития многих болезней. Об этом врач предупредила в своем Telegram-канале.

Баранова назвала алкоголь неочевидной причиной развития депрессии, головной боли, проблем с печенью, нервной системой и памятью. Также, по ее словам, спиртные напитки вызывают не только ухудшение состояния кожи, но и раннее старение.

К тому же, продолжила терапевт, вопреки мифам, алкоголь усугубляет имеющиеся проблемы и не расслабляет, а создает зависимость.

Ранее эксперт в области химии вина, профессор кафедры виноградарства и энологии Калифорнийского университета в Дейвисе Эндрю Уотерхаус назвал алкоголь, вызывающий самое сильное похмелье. По его словам, хуже всего себя человек чувствует после употребления качественных красных вин.