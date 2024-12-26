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15:54, 26 декабря 2024Экономика

Невеста Гуфа ужаснулась наряженной им елке

Невеста Гуфа Салахова назвала наряженную им елку ужасной
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Пхукетик»

Невеста рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Разият Салахова раскритиковала елку, которую музыкант украсил к Новому году. Она показала дерево в своем Telegram-канале.

На кадрах, которые опубликовала избранница рэпера, можно увидеть большую искусственную ель, украшенную красными, белыми и золотистыми шарами. «Какой ужас», — написала Салахова.

Позже она уточнила, что ей удалось исправить ситуацию.

Ранее стало известно, что певец Филипп Киркоров установил дома пятиметровую новогоднюю ель за 1,5 миллиона рублей. По словам декоратора Ольги Губенко, в жилье артиста оказалось свыше семи километров гирлянд и сотни игрушек, многие из которых ручной работы.

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