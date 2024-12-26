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17:24, 26 декабря 2024Мир

Новые власти Сирии назначили бывшего полевого командира «Аль-Каиды» главой разведки

Бывший полевой командир «Аль-Каиды» Хаттаб назначен главой разведки Сирии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Новые сирийские власти назначили бывшего полевого командира «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Анаса Хаттаба главой разведки Сирии. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

«Генеральное командование объявило о назначении Анаса Хаттаба главой Службы общей разведки Сирии (...) В сентябре 2014 года ООН включила имя Хаттаба в санкционный список, связанный с "Аль-Каидой" из-за его причастности к деятельности террористической организации», — отмечается в публикации.

Авторы материла указали на то, что Хаттаб признан одной из ключевых фигур в трансформации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России). По информации источников, он известен как «игрок серой зоны».

Ранее стало известно, что сирийские силы безопасности приступили к операции в провинции Тартус на западе страны против вооруженных формирований лояльных сложившему президентские полномочия экс-лидеру Сирии Башару Асаду.

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