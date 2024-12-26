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12:11, 26 декабря 2024Экономика

В Госдуме ответили на сообщения о двукратном падении цен на газ в России из-за санкций

Ананских: падение цен на газ в РФ связано с ростом внутреннего потребления
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Падение цен на газ в России может быть связано с ростом внутреннего потребления, а не с ухудшающейся для российской энергетики ситуацией, заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» ответил на сообщения западных СМИ о двукратном падении цен на газ в России на фоне введенных против Москвы санкций.

Ранее информационное агентство Reuters подсчитало, что биржевая стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ, смесь пропана и бутана) в России рухнула в два раза на фоне вступления в силу санкций Евросоюза, нацеленных на сокращение его импорта.

«Идет активная газификация регионов России, растет потребление. (...) Газификация всех регионов — это приоритетная задача для "Газпрома", и они с этим активно справляются. То, что объемы продаж на внутреннем рынке растут и продолжат расти, — это аксиома. Понятно, что для российских потребителей газ должен быть дешевле, чем для других стран», — объяснил Ананских.

Reuters хочет выдавать желаемое за действие, но надо сказать, что "Газпром" (...) повернулся лицом к российским потребителям. (...) Reuters пытается представить эту ситуацию как ухудшение, хотя речь идет о появлении долгосрочных и постоянных потребителей

Игорь Ананскихпервый зампред комитета Госдумы по энергетике

При этом парламентарий подчеркнул, что ситуация является временной, выразив уверенность в возобновлении прежних объемов экспорта российского газа в страны Запада.

В середине ноября сообщалось, что с начала 2024 года поставки СУГ из России в Польшу снизились на 11 процентов. На тот момент в Варшаве доля российского топлива опустилась до менее чем 40 процентов.

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