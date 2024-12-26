Популярности акций Tesla стал угрожать опасный конкурент

CNBC: акции Nvidia могут обогнать по популярности ценные бумаги Tesla

В 2024 году инвесторы вложили в акции компании Nvidia почти 30 миллиардов долларов. Об этом сообщило CNBC со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией Vanda Research.

Оказалось, что по состоянию на 17 декабря акции этой компании стали самыми популярными у частных инвесторов. В настоящее время они на пути к тому, чтобы забрать у Tesla статус фаворита, которым компания бизнесмена Илона Маска обзавелась в 2023 году.

«Nvidia в некотором роде украла шоу у Tesla из-за впечатляющего роста цен, — сказал старший вице-президент Vanda Марко Якини. — Результаты говорят сами за себя».

Ранее сообщалось, что 9 декабря акции Nvidia резко подешевели на 2,55 процента. Это случилось после того, как власти Китая объявили о начале антимонопольного расследования в отношении этой компании.

Как заявили эксперты, Nvidia «попала под перекрестный огонь» битвы за технологическое превосходство между США и Китаем, так как Вашингтон не разрешил ей продавать передовые полупроводники китайским компаниям.