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13:07, 26 декабря 2024Экономика

Прибыль одного из крупнейших российских банков взлетела

Чистая прибыль ВТБ в ноябре выросла в 3,2 раза и достигла 47,5 миллиарда рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По итогам последнего месяца осени чистая прибыль ВТБ, являющегося одним из крупнейших по объемам капитализации российских банков, выросла в 3,2 раза в сравнении с тем же периодом 2023 года и достигла отметки в 47,5 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют результаты отчетности финансовой организации.

При этом за первые одиннадцать месяцев 2024 года показатель увеличился в меньше степени. В январе-ноябре чистая прибыль ВТБ выросла 8,2 процента год к году и составила 452,2 миллиарда рублей. В свою очередь, чистые процентные доходы финансовой организации за этот период снизились на 32,4 процента и опустились до отметки в 473 миллиарда. В ноябре этот показатель просел на 66,6 процента, до 21,7 миллиарда.

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Чистые комиссионные доходы ВТБ в январе-ноябре увеличились на 23,7 процента и достигли 241,5 миллиарда. В последний месяц осени этот показатель вырос на 57 процентов, до 25,9 миллиарда рублей. Что касается чистых операционных доходов до резервов, то они за первые одиннадцать месяцев уменьшились на 12,1 процента (до 903,3 миллиарда), а за ноябрь — на 24,9 процента (до 54,1 миллиарда).

Ранее стало известно об изменении условий по краткосрочным вкладам в рублях в ВТБ. С 17 декабря руководство финансовой организации установило максимальную ставку по такого рода продуктам на уровне в 24 процента годовых при выплате процентов в конце срока. Для новых клиентов ставку по рублевым вкладам на три месяца увеличили до 23,7 процента годовых, на 6 месяцев — до 24 процентов. При этом ключевая ставка по итогам декабрьского заседания совета директоров Центробанка (ЦБ) осталась на прежнем уровне в 21 процент.

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