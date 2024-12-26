Путин выразил готовность поставлять газ в ЕС через Польшу

Путин выразил готовность поставлять газ в Евросоюз через Польшу

Россия может поставлять газ в ЕС через Польшу, заявил президент Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что через эту страну есть готовый маршрут. «Достаточно только кнопку включить и все, и пойдет через территорию Польши. Называется "Ямал — Европа", проходит ровно через территорию Польши», — сказал Путин.

Ранее президент России предрек, что биржевые цены на природный газ в странах ЕС неизбежно вырастут после разрыва Украиной договора о транзите российского газа. Главными пострадавшими в результате прекращения поставок российского топлива через газотранспортную систему (ГТС) Украины, по его мнению, станут европейские потребители.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что транзит российского газа через местную ГТС прекратится утром 1 января 2025 года. Он еще раз напомнил, что ни «Нафтогаз», ни «Оператор ГТС Украины» не заинтересованы в продлении долгосрочного соглашения с «Газпромом».