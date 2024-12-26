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20:36, 26 декабря 2024Экономика

Путин назвал главное последствие разрыва газовой сделки с Украиной

Путин: газ в ЕС подорожает из-за отказа Украины продлевать сделку с «Газпромом»
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Kazakov / Pool / Sputnik / Reuters

Биржевые цены на природный газ в странах Евросоюза (ЕС) неизбежно вырастут после разрыва Украиной договора о транзите российского газа. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Главными пострадавшими в результате прекращения поставок российского топлива через газотранспортную систему (ГТС) Украины, по его мнению, станут европейские потребители. «Мы всегда выступали за поставки газа в Европу, за деполитизацию вопросов экономического характера», — отметил Путин.

В случае прекращения транзита по этому маршруту «Газпром» готов возобновить экспорт через территорию Польши, если власти страны выразят заинтересованность. «Достаточно только кнопку включить и все, российский газ пойдет через территорию Польши по трубопроводу "Ямал — Европа"», — резюмировал Путин.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что транзит российского газа через местную ГТС прекратится утром 1 января 2025 года. Он еще раз напомнил, что ни «Нафтогаз», ни «Оператор ГТС Украины» не заинтересованы в продлении долгосрочного соглашения с «Газпромом».

Президент республики Владимир Зеленский до этого подчеркивал, что со следующего года страна будет самостоятельно договариваться с европейскими партнерами по поводу поставок российского газа в ЕС через украинскую ГТС. При этом речь не должна идти о транзите топлива монополиста.

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