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21:55, 26 декабря 2024Экономика

Путин заявил об оплате транзита газа по территории Украины

Путин: Россия до сих пор оплачивает транзит газа по территории Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва все еще оплачивает транзит газа через территорию Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Путин сообщил, что прокачка газа продолжается через Суджу, где идут боевые действия. По его словам, в сутки Россия поставляет 14 миллионов кубометров газа.

«Вот война войной, а мы же поставляли [газ] регулярно и платили, и платим до сих пор, кстати говоря, деньги за транзит [газа через территорию Украины]», — подчеркнул российский лидер.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что транзит российского газа через местную ГТС прекратится утром 1 января 2025 года. Он напомнил, что ни «Нафтогаз», ни «Оператор ГТС Украины» не заинтересованы в продлении долгосрочного соглашения с «Газпромом».

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